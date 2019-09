Il rapper ternano AimaD pubblica il nuovo singolo '4:15'

Roma, 23 set. (askanews) - Si intitola "4:15", il nuovo inatteso singolo di AimaD, il rapper ternano che si sta facendo strada spopolando soprattutto su youtube.

Un testo, ma soprattutto un video capaci di emozionare, dove il rapper appare più sicuro e centrato, lasciando l'inquietudine per uno stato d'animo più maturo e romantico, trasferendo in versi momenti reali d amore.

Dopo la performance come opening di Mahmood, lo scorso 10 luglio al Festival dei due Mondi di Spoleto, AimaD torna a sorpresa con un nuovo singolo non contenuto ne "La follia dell'esistere" pubblicato a giugno. "4:15" rappresenta la conclusione di un percorso personale ed artistico che Damiano sta compiendo da due anni a questa parte e che, dal suo primo ingresso in studio, lo ha portato insieme a D4D (Giovanni De Rosa) a produrre il suo album d esordio.

Nel testo c è ancora una volta molto dell autore che torna, dopo la fortunatissima ILARY, a parlare dell amore. L amore non conosce ostacoli e nemmeno due caratteri divergenti possono fermarlo: ciò che conta è la profondità e l'intensità con cui lo si vive. Attraverso questo sentimento infatti si impara a "sentire" noi stessi e, nonostante le vite che riguardano chi si ma non siano sempre compatibili, l'amore può resistere ed aiutare a trovare i motivi per affrontare i piccoli e grandi drammi che la vita può riservare, anche se si è molto giovani.