Boccali alzati, al via a Monaco di Baviera l'Oktoberfest

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2019 Ambiente, Conte: "Patto per il green new deal" "Patto per il green new deal". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo ad Atreju, la festa di FdI sull'isola Tiberina. Fonte: Facebook/Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev