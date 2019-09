I ragazzi australiani protestano per il venerdì del clima

Sydney, 20 set. (askanews) - Tutti giovani e tutti molto preoccupati dal surriscaldamento globale. In Australia e nelle Isole del Pacifico hanno iniziato a manifestare per lo sciopero del venerdi, ovvero il grande movimento ambientalista globale lanciato dalla sedicenne Greta Thunberg. Chiedono agli adulti di fare qualcosa per evitare il disastro, conseguenza dei cambiamenti sul nostro Pianeta, determinati dall'uomo. Più di 5 mila eventi sono previsti in tutto il mondo: culmineranno a New York con una mega manifestazione dove sono previsti oltre un milione di studenti da 1.800 scuole.