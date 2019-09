Conte: Renzi? Era nell'aria ma avrei preferito saperlo prima

Roma, 19 set. (askanews) - La scissione di Matteo Renzi dal Pd "era nell'aria" ma Giuseppe Conte avrebbe preferito che venisse ufficializzata prima della nascita del governo per valutare bene il quadro al momento di sciogliere la riserva sul nuovo incarico.

Così ha spiegato il premier alla festa di Articolo 1, a Roma, intervistato da Enrico Mentana. "Era un po nell'aria, se ne era un po parlato. Mi hanno sorpreso i tempi, l'ho detto anche a Matteo Renzi nella telefonata che mi ha fatto. Perché nel momento in cui un presidente incaricato deve sciogliere la riserva è bene che abbia piena contezza" del quadro in Parlamento.

Conte non ha raccolto l'invito di Alessandro Di Battista a non fidarsi del Pd affermando, anzi, di avere fiducia in "una forza che ha scelto responsabilmente di sostenere" l'esperienza di governo. E ha sottolineato: "Ciascuno di noi deve inserirsi in questo progetto, se si riesce a entrare e a conservare questo spirito di squadra, cosa che io pretenderò, noi potremo fare cose davvero utili per i nostri concittadini".