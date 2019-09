Brad Pitt all'astronauta Hague: "Sono meglio io o Clooney?"

Washington, 17 set. (askanews) - Nelle inconsuete vesti di giornalista, Brad Pitt intervista per davvero l'astronauta americano Nick Hague, in collegamento dalla Nasa con la Stazione Spaziale Internazionale.

L'occasione è il lancio del film "Ad Astra" dove l'attore (e produttore) interpreta proprio un astronauta.

"Grazie per avermi riservato del tempo, nonostante la tua giornata piena" ha detto Pitt a Hague, per poi chiedergli se come astronauta sul grande schermo, è meglio lui in "Ad Astra" o lo è stato George Clooney, nel film "Gravity" del 2013.

"Certamente tu", gli ha risposto Hague, ringraziandolo per la fatica cinematografica, che ispirerà, secondo lui, le nuove generazioni, puntando sempre più in alto.