Regionali, Di Maio: alleanza con Pd non è all'ordine del giorno

Roma, 14 set. (askanews) - "Non è oggi all'ordine del giorno né la parola alleanza, né il concetto di una coalizione con il Pd per sostenere un candidato del Movimento o del Pd".

Così Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha risposto a proposito di un'alleanza con i dem alle regionali, a margine della presentazione della scuola di formazione dell'associazione Rousseau a Roma.

"Credo che questo sia un esperimento entusiasmante perché nel programma abbiamo scritto che vogliamo creare un Paese che entro circa 5 anni spegnerà le centrali a carbone - ha aggiunto - che farà una legge per bloccare le trivellazioni petrolifere in mare e a terra e che avvierà una rivoluzione ecologica per diventare 100% rinnovabile; per questo sono contento del lavoro che faremo nei prossimi mesi. Il lavoro che ci aspetta sarà di grande responsabilità, faccio gli auguri a tutti i sottosegretati".