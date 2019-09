Conte: nostro obiettivo ridurre debito ma serve un patto con l'Ue

Roma, 11 set. (askanews) - "Quello che ho chiesto è che vorrei stabilire un patto con l'Europa: abbiamo una stagione riformatrice che non si esaurisce in qualche mese e abbiamo bisogno di un po' di tempo per rendere l'Italia digitalizzata, orientare il nostro sistema industriale verso una green economy, dobbiamo fare investimenti che ci consentano crescita economica e sviluppo sostenibile e ci portino ad avere maggior occupazione e di maggiore qualità; vogliamo quindi, in modo trasparente, fare un patto con l'Ue su questo: queste sono le nostre carte e il nostro programma e consentiteci di realizzare in un po' di tempo questo progetto".

Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dopo l'incontro con la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen.

"Ma il nostro obiettivo - ha precisato Conte - è la riduzione del debito, non stiamo dicendo che non vogliamo tenere i conti in ordine ma lo vogliamo fare attraverso crescita economica ed investimenti produttivi".