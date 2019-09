Due elefanti imbizzarriti calpestano la folla: 17 feriti

Un uomo nel Tevere, rimane aggrappato a una roccia: salvato

Roma, 9 set. (askanews) - È rimasto aggrappato a una roccia per non essere trascinato via dalla corrente del Tevere: un uomo è stato salvato dagli agenti del Commissariato Trastevere in servizio di controllo del territorio. I militari, transitando sulla pista ciclabile della banchina del fiume, sul lungotevere a Ripa, si sono accorti di un uomo in difficoltà nelle acque del Tevere. Alcune ...