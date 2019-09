"Un Passo dal Cielo 5", dal 12 settembre su Rai1 per 10 serate

Roma, 9 set. (askanews) - A distanza di due anni dalla messa in onda della quarta stagione, torna giovedì 12 settembre e - a seguire tutti i giovedì - in prima serata su Rai1, "Un Passo dal Cielo 5", la serie tv campione di ascolti, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Dolomiti, acque cristalline e paesaggi meravigliosi fanno da cornice a una nuova stagione che si caratterizza per gradite conferme e tante novità. Prima fra tutte, una trama orizzontale che si sviluppa nel corso delle dieci serate. Daniele Liotti torna a guidare il cast nei panni del comandante della Guardia Forestale Francesco Neri. Accanto a lui, Enrico Ianniello torna a interpretare il commissario Vincenzo Nappi.

Anche in questa stagione Francesco e Vincenzo dovranno fare i conti con indagini, imprevisti, ma anche con i sentimenti: Neri per Emma Giorgi, la giovane e talentuosa Pilar Fogliati, e Nappi per Eva Fernandez, l'incantevole Rocio Munoz Morales. Confermato nel ruolo di nemico numero uno di Francesco Neri, il Maestro Albert Kroess, interpretato da Matteo Martari.

A scombussolare la quiete apparente di San Candido, sette new entry: Beatrice Arnera (Valeria Ferrante), Giulia Fiume (Adriana Ferrante), Serena Autieri (Ingrid Moser), Jenny De Nucci (Isabella), Matteo Oscar Giuggioli (Klaus Moser), Stefano Cassetti (Bruno Moser) e Elena Salvi (Sinja Dieks).