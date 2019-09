Duomo di Monreale, giochi di luce per il nuovo percorso di visita

Monreale, 9 set. (askanews) - Giochi di luci e di suoni segnano la nascita del nuovo percorso di visita al Duomo di Monreale che prevede la possibilità di scoprire con un solo biglietto gli ambienti della Diocesi, il Duomo straordinario con il Cristo Pantocratore, il chiostro dei Benedettini con i capitelli uno diverso dall altro, la delicata Cappella Roano, il Museo Diocesano che si arricchisce di nuove sale con ostensori e preziose pianete, ospitate nelle due torri restaurate con le offerte dei fedeli.

Il pubblico è entrato dalla chiesa, è salito alla prima torre e da lì, attraverso lo stretto cunicolo di guardia, ha percorso il primo passaggio che porta fino alle terrazze: la vista da quassù è bellissima, abbraccia tutta Monreale, ma non è l'unica perché durante la visita si avranno prospettiva diverse, una vera immersione a 360°. La torre meridionale invece, ospita le nuove sale del Museo Diocesano con pianete ricamate a fili d'oro, croci con pietre preziose, ostensori, calici. La visita comprende anche la sacrestia, la Cappella Roano e, tramite un passaggio novello, il Chiostro dei Benedettini. CoopCulture da un anno ha anche allestito un bookshop tematico dove, oltre alla nuova guida edita da Skirà, sono presenti volumi d'arte e di storia, oggetti tematici e merchandising artigianali pensati per il complesso di Monreale. Sono anche disponibili una app per poter visitare il complesso in piena autonomia; e un audioguida in 4 lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) .