Siracusa, blitz antidroga: sequestri e perquisizioni

Roma, 2 set. (askanews) - Blitz della polizia di Siracusa e dei militari del comando provinciale nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona alta della città siciliana.

Contestualmente, la procura ha disposto il sequestro di due cancelli in ferro e vetro abusivamente apposti all'ingresso di una palazzina in un'area fortemente interessata allo spaccio. Eseguite tre importanti attività di polizia che hanno portato al sequestro di quasi 4 chilogrammi di sostanza stupefacente di varia tipologia e al ritrovamento di apparecchiature radio perfettamente funzionanti e dotate di carica batteria, apparse sin da subito lo strumento di comunicazione fra spacciatori e vedette preposte a segnalare la presenza di personale di polizia in prossimità delle piazze di spaccio, secondo un metodo già collaudato in altre regioni, come ad esempio in Campania.