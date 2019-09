Le grandi signore sul tappeto rosso: Streep, Huppert, Wertmuller

Roma (askanews) - Sul tappeto rosso della Mostra del cinema sfilano tanto giovani bellezze ma sono le grandi signore del cinema ad entusiasmare tutti. La star delle star è Meryl Streep, che in elegante abito azzurro ha posato per i fotografi con il regista Steve Soderbergh e Gary Oldman, con cui ha presentato il film "The Laundromat".

Flash scatenati anche per l'attrice francese Isabelle Huppert, in abito scintillante. Deliziosa in abito rosa Sienna Miller. Ma la regina del red carpet è stata Lina Wertmuller, la regista italiana che riceverà quest'anno l'Oscar alla carriera.