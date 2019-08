Di Maio: "Sconcerto per il dibattito surreale sugli incarichi"

Roma, 30 ago. (askanews) - "Abbiamo espresso al presidente Conte il nostro sconcerto per questo surreale dibattito sugli incarichi, era prevedibile che sui media si diffondesse il toto-ministri con nomi improbabili e di fantasia ma non troviamo sano che questo dibattito contagi anche le forze politiche, soprattutto le più rappresentative che dovrebbero occuparsi di stilare un programma serio e omogeneo per i nostri concittadini".

Così Luigi Di Maio dopo il colloquio con il premier incaricato con Giuseppe Conte. "Per noi la politica è un servizio e a chi ci trascina da giorni in questo dibattito da manuale Cencelli su incarichi e ruoli dico che parlano i fatti per noi. Come capo politico ho rinunciato due volte all'opportunità di fare il premier. Sono dieci anni che gli eletti 5s si tagliano gli stipendi, anche i ministri, e mancano pochi giorni e taglieremo 345 poltrone da parlamentare".