Patuanelli: chi tocca di Maio, tocca il Movimento 5 Stelle

Roma, 29 ago. (askanews) - "Chi tocca il nostro capo politico tocca ciascuno di noi, chi attacca e mette in discussione il nostro capo politico, mette in discussione e attacca ciascuno di noi. Questo deve essere molto chiaro. Il Movimento 5 Stelle è un monolite, ci siamo ,molte volte espressi a più voci, in qualche momento di questi mesi di governo, queste voci sono andate forse anche in contrasto, ma quello che è successo in questo mese di agosto ha ricompattato il Movimento 5 Stelle. Siamo una squadra che sta lavorando assieme in questi giorni in un modo davvero confortante che ci fa ben sperare, perché riusciremo a dare risposte che il Paese aspetta da tanto tempo".

A precisarlo è Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, in una conferenza stampa presso Montecitorio.