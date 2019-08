Pd-M5S, Delrio: c'era dialogo, non sappiamo perché interrotto

Roma, 27 ago. (askanews) - "C'era un dialogo con dei passi successivi già programmati, ma è stato bruscamente interrotto". Così il capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati Graziano Delrio uscendo dal Nazareno dove era in corso la riunione fra i vertici dem con il segretario Nicola Zingaretti, dopo la mancata ripresa della trattativa con M5s per la formazione del nuovo governo.

"Noi da giorni lavoriamo per fare proposte serie per un governo solido, di svolta, su argomenti come l'emergenza ambientale, il tema del lavoro, il sostegno alle famiglie - ha aggiunto - stiamo lavorando da giorni su questo, non sappiamo perché si è interrotto questo percorso, speriamo che qualcuno lo riprenda in mano perché adesso non c'è più tempo da perdere, il Paese aspetta risposte serie e non ci interessa rispondere di posti e poltrone".