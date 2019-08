Vertice G7, Macron e Trump arrivati a Biarritz

Milano, 24 ago. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo americano, Donald Trump sono arrivati a Biarritz, in Francia per il vertice G7, il summit dei 7 Paesi più industrializzati del mondo, al quale partecipa anche il presidente del Consiglio italiano uscente, Giuseppe Conte.

Tra gli argomenti sul tavolo dei 7 grandi ci sono la tutela ambientale, con l'emergenza Amazzonia in primo piano e la guerra dei dazi che, proprio nelle ultime ore, ha visto protagonisti proprio Trump e Macron di una polemica a distanza.

"Voglio che questo G7 sia utile - ha detto Macron - per quattro anni, una volta all'anno, ci siamo incontrati per discutere dei principali problemi del mondo. Questo incontro è importante, altrimenti tutti andrebbero per la loro strada. Quello che ci si aspetta da noi è che ci coordiniamo ".