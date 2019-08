Musica, da Dave Yaden a Randy Brecker: il jazz Usa in Crimea

Koktebel Jazz Party, estro e poesia con Randy Brecker

Koktebel, 24 ago. (askanews) - Estro e poesia con la musica del trombettista americano Randy Brecker. Il musicista si è esibito al Kiktebel Jazz Party, il festival musicale in corso in questi giorni in Crimea. Ecco un passaggio della sua performance.