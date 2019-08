Taylor Swift distribuisce pizza ai fan prima del suo concerto

Roma, 23 ago. (askanews) - Taylor Swift ha mandato il suo staff a comprare della pizza per i tantissimi fan accampati a Central Park a New York per il suo concerto in programma per Good Morning America. Nel video diffuso dalla cantante si vede anche un un fattorino speciale, il papà di Taylor Swift, che ha distribuito le pizze insieme al team della figlia.

Il concerto festeggia l'uscita del nuovo disco "Lover", nei negozi dal 23 agosto. La Swift sta anche pensando di registrare i suoi album passati dei quali ora Scooter Braun detiene i diritti e i master originali. Lo scontro tra Taylor Swift e il manager di Justin Bieber, Ariana Grande e Demi Lovato si era infuocato quando quest'ultimo ha rivelato di aver acquistato l'etichetta Big Machine Label Group per 300 milioni di dollari, il che vuol dire che ora possiede tutti gli album passati di Taylor e le registrazioni originali, visto che la cantante aveva fatto uscire i dischi sotto quella etichetta (attualmente invece è sotto la Universal).

Il suggerimento di incidere nuovamente i suoi vecchi pezzi in modo che i diritti non andassero a Scooter Braun, lo aveva dato a Taylor Kelly Clarkson, che lo scorso giugno suggeriva alla collega di "ri-registrare tutte le canzoni delle quali non aveva master originali".