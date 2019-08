Merkel in Islanda, sul tavolo climate change e gender equality

Thingvellir (Islanda), 20 ago. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel è in visita ufficiale, per la prima volta, in Islanda. È stata accolta dalla premier islandese Katrin Jakobsdottir al Thingvellir National Park e le due hanno fatto una passeggiata dentro al canyon di Almannagjà, dove sono nettamente visibili due placche terrestri.

Poi nella residenza estiva della premier islandese si è svolta una conferenza stampa congiunta, a cui seguirà il Nordic Council, l'incontro dei leader nordici, che quest'anno vede in cima all'agenda il climate change e gender equality e di cui Merkel è ospite d'onore.

"Perché dall'Islanda per esempio possiamo imparare con più forza che gli esseri umani devono trattare la natura con cura e con umiltà" ha affermato Merkel. E sul gender equality ha aggiunto:

"Dobbiamo recuperare, in particolare l'economia, ma anche in politica, le donne non hanno ancora raggiunto pari opportunità".