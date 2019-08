Trump vuole la Groenlandia, la Danimarca: non è in vendita

Roma, 19 ago. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump è tornato a chiedere l'acquisto della Groenlandia. Il numero uno della Casa Bianca ha "espresso interesse" per il territorio, prevalentemente ghiacciato, e ha chiesto ai suoi consulenti di esplorare le possibilità.

"La Danimarca è proprietaria della Groenlandia, siamo ottimi alleati con la Danimarca, la proteggiamo come proteggiamo altre parti del mondo. È così che è venuto fuori il discorso, certo strategicamente è interessante e ci interesserebbe, ma ne parleremo con loro. Non è di sicuro la nostra priorità".

Risposta del premier danese: la Groenlandia non è in vendita. La proposta di Trump è assurda. Il presidente Usa visiterà Copenaghen all'inizio del prossimo mese per discutere della situazione nell'Artico con il primo ministro e la sua controparte groenlandese.

Jakob Ipsen è proprietario dell'Hotel Kulusuk nell'Est della Groenlandia:

"La mia opinione personale? E' che non succederà mai, e che la gente lo vede come un grande scherzo. Ci hanno provato nel 1867 e di nuovo durante la seconda Guerra Mondiale e non è successo niente, e non accadrà di nuovo".

"Potrebbe essere una cosa seria, ma la vedo più come un pesce d'aprile in anticipo", ha concluso.