Simon Gautier, le immagini del recupero del corpo

Roma, 19 ago. (askanews) - Queste le immagini che arrivano dal Soccorso Alpino e che mostrano il momento in cui è stato trovato il corpo di Simon Gautier, 27enne escursionista francese disperso dal 9 agosto in Cilento. Il suo corpo, individuato in un burrone tra San Giovanni a Piro e la spiaggia della Molara, in provincia di Salerno, è stato recuperato il 19 agosto.

Intanto domenica sera si è tenuta una veglia di preghiera a Scario per il giovane francese.

Domenico Baldassarri, presidente di Scario ProLoco. "Abbiamo pensato di fare un momento di preghiera per mostrare la vicinanza alla famiglia e a tutti gli operatori che si stanno impegnando senza sosta ormai da giorni".