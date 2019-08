L'attore Javier Bardem in campo per Open Arms:"Sanchez ascoltaci"

Roma, 12 ago. (askanews) - Dopo Richard Gere, anche l'attore spagnolo Javier Bardem si schiera a sostegno della Ong Open Arms.

"Questo è un video per unire la mia voce a quella di migliaia di persone che chiedono pubblicamente al nostro presidente Pedro Sanchez di condurre con la Spagna una procedura per la distribuzione di tutte le persone salvate nei diversi stati della comunità europea", afferma Bardem.

"La Spagna è il paese ideale per farlo, perché è il paese di origine dell'organizzazione Open Arms, che sta facendo un lavoro così straordinario e necessario per la dignità umana, per salvare la vita di persone che stanno vivendo situazioni che non possiamo nemmeno immaginare. Questo - ha concluso Bardem - è un appello urgente al presidente Sanchez".