Forti piogge monsoniche in Myanmar, le immagini impressionanti

Roma, 12 ago. (askanews) - E' Alejandro Giammattei il nuovo presidente del Guatemala. Secondo il supremo tribunale elettorale, con il 95 per cento delle schede scrutinate, l'esponente di destra ha ottenuto il 58,7 per cento dei voti. L'avversaria socialdemocratica Sandra Torres, ex first lady, ha riconosciuto la sconfitta. "Sono dodici anni, dodici anni abbiamo atteso questo risultato, non per ...