Fumo in cabina, atterraggio emergenza per aereo British Airways

Valencia, 6 ago. (askanews) - Paura su un aereo della British Airways, costretto ad un atterraggio d'emergenza a Valencia a causa di un denso fumo che ha completamente invaso la cabina passeggeri, come testimoniato dalle riprese video amatoriali che circolano sui social network. Il problema si è verificato poco prima dell'arrivo a Valencia, destinazione finale del volo, dove l'aereo ha eseguito un atterraggio di emergenza. I passeggeri sono stati fatti uscire dall'aereo con gli scivoli.

British Airways ha confermato "un problema" sul volo BA422, le cui cause ancora non sono state verificate. A bordo 175 persone, tre delle quali sono state portate in ospedale per precauzione.