Salvini attacca il reporter per il video della moto d'acqua

Milano Marittima, 1 ago. (askanews) - "Non parlo di figli di bambini o di minori che non fanno parte della polemica politica e che dovrebbero essere tenuti fuori dalla polemica politica. Mi vergogno a nome di chi coinvolge i figli o i bambini nella polemica politica. Attaccate me ma lasciate perdere i figli e i bambini. Con questo le ho detto tutto". Il ministro Matteo Salvini in conferenza stampa al Papeete Beach di Milano Marittima non risponde a Valerio Lo Muzio, il giornalista e videoreporter che per Repubblica ha ripreso il figlio del ministro dell'Interno sulla moto d'acqua della Polizia di Stato. "Con questo ho detto tutto, ho detto tutto, non ho altro da aggiungere, non ho altro da aggiungere", ha detto Salvini nel video visibile sul sito di Repubblica. "Non c'è bisogno di urlare", ha replicato il giornalista, "no no io non sto urlando", ha detto Salvini.

"Vada a riprendere i bambini, lei che è specializzato. Altre domande?".