Spari a un festival in California: 3 morti, ucciso il killer

Gilroy, 29 lug. (askanews) - E' stata una domenica sera di terrore quella trascorsa a Gilroy, in California, dove almeno una persona ha aperto il fuoco contro la folla accorsa per partecipare a un festival della gastronomia. Secondo l'ultimo bilancio delle autorità locali, tre persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite. Il capo della polizia di Gilroy, Scot Smithee, ha confermato che il sospetto pluriomicida "è stato ucciso" in uno scontro a fuoco con gli agenti, "intervenuti in meno di un minuto" dall'inizio dell'attacco.

Secondo quanto riportano i principali media statunitensi, le autorità di sicurezza sarebbero ancora alla ricerca di un secondo sospettato. Al momento però non è chiaro se anche questa persona abbia sparato sulla folla o fatto da spalla al killer.

"Ero nella angolo dei pop corn, quando he sentito due colpi, poi ho sentito della musica, credevo fosse il concerto, ma poi ho sentito una raffica di colpi e ho visto gente in fuga, persone che cadevano a terra, bambini terrorizzati. Un proiettile mi ha sfiorato e ha colpito il nostro stand" racconta un testimone.