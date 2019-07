"Orange Is the New Black 7", la premiere con il cast a New York

Roma, 26 lug. (askanews) - La premiere a New York della settima e ultima stagione di "Orange Is the New Black", la serie tv Netflix (disponibile sulla piattaforma in streaming dal 26 luglio) ambientata nel penitenziario femminile di Litchfield Minimum Security Prison.

Presente il cast: Taylor Schilling, Natasha Lyonne, Uzo Aduba, Danielle Brooks, Laverne Cox, Laura Prepon, Kate Mulgrew, Michael Harney e Nick Sandow.