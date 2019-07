Gb, Jo Swinson nuova leader Lib Dem, giura di fermare la Brexit

Londra, 22 lug. (askanews) - Jo Swinson è la nuova leader dei Lib Dem britannici dopo aver battuto sonoramente Ed Davey in un voto interno al partito. La 39enne, che succede a Vince Cable, ha ottenuto 47.997 voti contro i 28.021 del suo avversario. "Sono al settimo cielo, sono onorata di essere stata eletta e di essere la prima dopnn a a guidare il nostro partito", ha dichiarato Swinson subito dopo l'elezione.

"Siamo convinti che il futuro del Regno Unito sia nell'Unione europea e farò tutto il necessario per fermare la Brexit", ha dichiarato raggiante.

Descrivendo Boris Johnson, il favorito nella corsa alla guida dei Tory, ha detto che è "inadatto al ruolo di premier", e che il suo partito è pronto per tornare al governo.

"Oggi sono davanti a voi non solo come leader dei Lib Dems, ma come candidato a premier, non c'è limite alla mia ambizione per il nostro partito, il nostro movimento e il nostro Paese".

Ex ministro e dal 2017 vice leader del partito, che sostiene un secondo referendum sulla Brexit, Swinson ha detto che il voto del Regno Unito a favore di un divorzio dall'Ue equivale ad un "ritiro" del Paese dal mondo e ad una sfida ai "valori liberali" e alle "libertà fondamentali".

La prossima generazione, ha detto, sarà "meno libera di vivere, lavorare e amare in tutta Europa" se la Brexit andrà avanti. Swinson ha poi fatto appello ai deputati conservatori e laburisti disillusi, dicendo che "la porta è sempre aperta" a coloro che sonmo determinati a combattere l'ascesa di "nazionalismo e populismo".