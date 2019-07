Spazio, Luca Parmitano sale sulla Soyuz: tra poche ore sulla Iss

Baikonur, 20 lug. (askanews) - Le immagini dell'imbarco di Luca Parmitano e dei suoi colleghi della Expedition 60/61 sulla Soyuz Ms-13. Poco prima del lancio dalla rampa numero 1 del cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan l asettsa da cui parti Yuri Gagarin, l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota dell'Aeronautica Militare, ha twittato in diretta le sue ultime attività prima della partenza per la missioen "Beyond" dell'Esa.

"Ci stanno portando verso la rampa di lancio - ha scritto - e finalmente ecco il nostro razzo vettore! La Soyuz #MS13. Maestoso, aspetta paziente che due astronauti ed un cosmonauta salgano a bordo: un vulcano in quiescenza, ma pronto a eruttare con inarrestabile energia".

"Un ultimo sguardo al mio pianeta è arrivato il momento di salire a bordo del nostro vettore! Prossima fermata - Stazione Spaziale Internazionale. Ci impiegheremo circa 6 ore per raggiungerla e attraccare. Ci vediamo nello #spazio, amici"!