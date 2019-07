Juventus, De Ligt: "Voglio vincere tutto coi bianconeri"

Torino, 19 lug. (askanews) - "Partecipiamo a diverse competizioni e vogliamo vincerle tutte". Lo ha detto Mattijs De Ligt, il difensore olandese, nuovo acquisto della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione all'Allianz Stadium di Torino. De Ligt, diciannovenne ex capitano dell'Ajax, è stato acquistato per la cifra record di 75 milioni di euro. Vestirà la maglia numero 4. Parlando del primo contatto telefonico con il suo nuovo allenatore, Maurizio Sarri, ha detto: "Gli ho parlato al telefono giusto per iniziare a conoscerci e lui è uno dei motivi per cui volevo venire alla Juventus. Ho sentito parlare benissimo di lui, del suo approccio al calcio, di come lavora con la difesa".

De Ligt ha confessato un debole per i difensori italiani del passato. "Da piccolo mi piaceva molto Fabio Cannavaro, campione del mondo e pallone d'oro, e per questo avevo la maglia bianconera. Sono fan della Juve fin da quando ero bambino".