Il presidente Mattarella ad Amatrice: ricostruire con velocità

Milano, 18 lug. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha visitato il nuovo Istituto omnicomprensivo di Amatrice "Romolo Capranica", che accoglierà gli studenti la cui scuola crollò nel terremoto del 2016.

"Il sogno della realtà concreta della ricostruzione non si esaurisce nella scuola, deve procedere parallelamente con la stessa velocità in tutti i suoi versanti, "gli ospedali, i luoghi di culto, le abitazioni private, le strutture produttive. La ricostruzione è importante per togliere il senso della precarietà che il terremoto ha portato".