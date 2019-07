Confagricoltura premia l'innovazione: 13 le imprese sul podio

Roma, 17 lug. (askanews) - Confagricoltura premia l'innovazione nel settore agricolo. Sono state tredici le imprese e le aggregazioni che si sono aggiudicate il Premio nazionale per l'innovazione in agricoltura, grazie al proprio impegno nell'utilizzare le più avanzate soluzioni tecnologiche e digitali.

Alla premiazione erano presenti anche il premier Giuseppe Conte e il ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. Il presidente del Consiglio, annunciando significativi investimenti per il settore agricolo nella prossima Legge di Bilancio, ha definito il mondo dell'agricoltura come il simbolo del buon Governo e uno tra i comparti più avanzati nella manodopera digitalizzata.

L'innovazione è un elemento fondamentale per il mondo agricolo, come conferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti:

"Confagricoltura e i suoi soci da sempre credono nell'innovazione. Il nostro compito è quello di produrre di più per i consumatori italiani, produrre in quantità e in qualità, soprattutto vincendo le sfide del cambiamento climatico. L'innovazione ci aiuterà a vincere queste sfide che sempre più sono onerose nei confronti delle attività dell'agricoltore".

Il premio è stato indetto da Confagricoltura a dicembre 2018 con apposito bando; le molteplici candidature pervenute sono state vagliate dalla giuria presieduta da Michele Pisante, professore dell'Università di Teramo e composta da autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale ed accademico.

Le imprese e le aggregazioni premiate entreranno a far parte del 'Club delle imprese agricole innovative' di Confagricoltura e parteciperanno ad una serie di iniziative come testimonial ufficiali dell'Organizzazione degli imprenditori agricoli.