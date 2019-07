La linea di vestiti della figlia di El Chapo dedicata al padre

Milano, 17 lug. (askanews) - La figlia di El Chapo ha lanciato la sua linea di abbigliamento con la faccia di suo padre, Joaquin Guzmann, re del narcotraffico, attualmente agli arresti per associazione a delinquere nell'ambito della criminalità organizzata al traffico di droga, riciclaggio di denaro sporco e uso e traffico di armi da fuoco.

Alejandrina Gisselle Guzman è una dei 10 figli dell'uomo, 62 anni, che per 25 anni ha contrabbandato dal Messico cocaina, metanfetamine, eroina, uccidendo decine di persone. Più volte arrestato e altrettante volte protagonista di fughe dal carcere, fino all'estradizione nelgi Stati Uniti.

Protagonista di un mondo di violenza e crimine che non sembra essere un problema per gli acquirenti.

Come questa ragazza che dice di essere soddisfatta dalla linea dei vestiti, dal taglio particolare. "Un brand hce offre un look per diverso per ognuno", dice aggirandosi fra i vestiti marchiati 701, un numero usato dai sostenitori di El Chapo, che è finito nella lista di Forbes dei più ricchi al mondo, al 701esimo posto.