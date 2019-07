Zingaretti conferma: "Nessuna ipotesi di governo Pd-M5s"

Roma, 17 lug. (askanews) - "Colgo l'occasione per smentire per l'ennesima volta l'ipotesi di governi Pd-M5s come anche in queste ore si sta a volte teorizzando": lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando davanti a Montecitorio al termine dell'incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Confermo - ha aggiunto il numero uno dei dem - che nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa: di fronte a una crisi di queste proporzioni la via maestra è quella di ridare la parola agli italiani e di avviarci verso elezioni anticipate. Non esiste alcuna ipotesi di governo con i 5 stelle, né esiste o è esistito alcun tipo di incontro o confronto su ipotesi di questo tipo. Sono ipotesi totalmente prive di fondamento".