Roma, gli sfollati di Primavalle: ora siamo per strada

Roma, 15 lug. (askanews) - Prima l'assedio notturno con 18 blindati della polizia, camion idranti e anche un elicottero, poi in mattinata lo sgombero vero e proprio fra scene di guerriglia urbana: tutto per cacciare da una vecchia scuola del quartiere Primavalle della capitale 350 persone, per lo più stranieri, fra cui decine di minori, che occupavano lo stabile da vent'anni. Nessuna soluzione alternativa per gli occupanti:

"Sono qui da sei anni" dice un marocchino carico di buste. "E' arrivata la polizia: 'uscite tutti'. Ora vado a cercare un posto. Per strada".

"In quello stabile stavano da 15 anni" dice un uomo romeno. "Dove vado? Torno in Romania. Domani vado via" conclude.