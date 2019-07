Genova, E-Distribuzione inaugura una nuova cabina primaria

Genova, 9 lug. (askanews) - Porterà l'elettricità a 16mila clienti con una capacità potenziale di servire fino a 60mila clienti, garantendo energia nelle case private, nelle grandi aziende già presenti e in quelle che sorgeranno nell'area di Genova, a partire dalla Fiera e dal porto. È stata presentata nel capoluogo ligure la nuova cabina primaria di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione. Un impianto di grande eccellenza tecnologica, costruito secondo i migliori standard tecnici e ambientali, che ha richiesto un investimento di 4,5 milioni di euro. Come ha spiegato l'amministratore delegato, Vincenzo Ranieri.

"È un investimento importante - ha detto - tutte le volte in cui si costruiscono infrastrutture che migliorano la qualità del servizio dei clienti, noi siamo assolutamente felici. Averlo fatto qui a Genova dopo quattro anni di difficoltà impiantistica-autorizzativa e aver realizzato un opera - che ingegneristicamente parlando è così bella - ci rende orgogliosi. Credo che la città di Genova meriti una ripartenza importante e questo è il nostro contributo come operatore infrastrutturale per la città di Genova".

La cabina primaria rappresenta un unicum per la tecnologia con cui è stata realizzata. Si tratta di una soluzione compatta che sfrutta il telecontrollo e l'automazione avanzata dei dispositivi, con la possibilità di rilevare i guasti, per migliorare la disponibilità di potenza e la qualità del servizio al cittadino. Come ha spiegato il responsabile dell'area Nord-Ovest di E-Distribuzione, Enrico Bottone.

"Per noi e soprattutto per la città di Genova ha un'importanza strategica - ha precisato - questa cabina servirà per garantire lo sviluppo dell'Ente Fiera che intende estendere il raggio d'azione, così come l'Ente porto. Questa struttura alimenta lo sviluppo dei futuri porti verdi".

Presenti alla cerimonia d'inaugurazione, vicino alla Fiera, il cardinale Angelo Bagnasco che ha benedetto la struttura, gli assessori comunali, Giancarlo Vinacci e Matteo Campora e l' assessore alla Comunicazione istituzionale della Regione Liguria, Ilaria Cavo secondo la quale con questa cabina è stato aggiunto un nuovo tassello nella rinascita di Genova.

"L'elettrificazione del porto - ha spiegato - passa tramite questa cabina, se non ci fosse non si potrebbe neanche ipotizzare. Quindi un fattore importante che è anche sostenibile come impatto e che garantirà efficienza, sfruttando al massimo le energie rinnovabili e un servizio più puntuale all'utenza. Si tratta di un passo avanti importantissimo nell'efficientamento energetico della nostra regione".

La nuova cabina è un'innovazione per la capacità d'inserirsi in un sistema elettrico sempre più avanzato, secondo il modello delle smart grids, le reti intelligenti che rispondono alle esigenze del cliente, accolgono in maniera efficiente lìenergia prodotta dalle fonti rinnovabili e sono dotate di elevata capacità di risposta rispetto agli eventi esterni. Anche in caso di fenomeni meteorologici intensi, la cabina e il sistema elettrico locale a valle di essa potranno garantire maggiore continuità del servizio e ridurre i tempi di rialimentazione.