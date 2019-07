Il pappagallo cacatua ballerino fa impazzire il web

Duncan, 9 lug. (askanews) - E' un ballerino straordinario che fa impazzire il web. Snowball, ossia palla di neve, è un pappagallo cacatua con una incredibile capacità di eseguire passi di danza a tempo di musica. Dopo aver stupito con una singolare interpretazione delle canzoni dei Backstreet Boys, ora arriva con "Birds just wanna have fun", rivisitazione del grande classico di Cyndi Lauper "Girls just wanna have fun".

Oltre a essere molto divertente, il pennuto di proprietà di Irena Schlz, è molto intelligente. Per gli studiosi le capacità di Snowball di muoversi a tempo di musica, dimostrano capacità e acume fuori dal normale, e per questo stanno studiando il modo in cui apprende nuovi passi di danza.