Assenteismo in ospedale, 12 arresti in Puglia: anche medici

Weekend di fuoco nel Salento, bruciano decine di ettari di uliveto

(Agenzia Vista) Salento, 08 luglio 2019 Bastano poche sterpaglie in fiamme per il caldo torrido per distruggere decine di ettari, e non mancano anche gesti dolosi causati dalla disperazione. _Courtesy TrmTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev