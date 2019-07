Symbola, Boccia: soluzioni Italia da questione industriale

Treia, 6 lug. (askanews) - "Emerge molto chiaro dallo studio di Symbola insieme a Fondazione Edison e Unioncamere un'Italia che attraverso la questione industriale trova le sue soluzioni, un'Italia leader nell'economia circolare, un'Italia che deve coniugare ambiente, industria, futuro, sviluppo e lavoro, e da questo ripartire per fare i conti con le potenzialità del paese". Lo ha evidenziato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia al seminario estivo di Treia della Fondazione Symbola.

"E' un messaggio molto importante che apre un dibattito tra molti di noi, dibattito che segue di anno in anno, un momento di riflessione che auspichiamo possa diventare un evento fondamentale del paese. La questione industriale in un paese che non ha materie prime e fonti energetiche è determinante per le soluzioni e per le riduzioni e l'eliminazione dei divari all'interno del paese".

Per Boccia "a chiave di lettura di lettura che vediamo è il recupero dello spirito di comunità del paese, passare dalla stagione del conflitto a quella che abbiamo chiamato collaborazione per la competitività. Essere consapevoli della fase delicata che il paese vive, e che l'economia globale sta vivendo, e compattarci per un fine comune mettendo al centro occupazione, lavoro e giovani".