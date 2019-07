Arrestato il "re delle truffe informatiche" ricercato dal 2014

Roma, 6 lug. (askanews) - E' finita la latitanza "re delle truffe online". Gianni Siciliano, 37 anni, originario della provincia di Cosenza, è stato arrestato nei pressi di Fiumicino al termine di un'operazione interforze chiamata "Prova a prendermi 3.0". Negli anni ha collezionato numerose condanne definitive, anche per il reato di associazione per delinquere, per un totale di oltre 40 capi d'imputazione contestati. Si era messo in luce fin dall'inizio della propria carriera criminale come abile utilizzatore delle opportunità offerte dall'era digitale per realizzare truffe attraverso i siti dedicati all'e-commerce, creandosi false identità di venditore, convinto di poter mantenere l'anonimato e di non essere mai identificato.