Olimpico di Roma in delirio per Ultimo, il duetto con Venditti

Roma, 5 lug. (askanews) - Ultimo e Antonello Venditti sul palco dell'Olimpico di Roma cantano insieme "Roma Capoccia" davanti a 60mila persone.

Un momento del concerto-evento speciale "La Favola" che il 4 luglio ha chiuso la tournée da record nei palasport di Ultimo, il "Colpa delle Favole Tour", tutto sold out in 19 palazzetti italiani con oltre 300.000 biglietti venduti.

A 23 anni il cantante romano è il più giovane artista italiano ad esersi esibito all'Olimpico. Due ore ininterrotte di musica, in cui ha presentato al pubblico i brani del nuovo album disco di platino "Colpa delle favole" e dei precedenti dischi "Pianeti" e "Peter Pan", oltre ad aver omaggiato la sua città recitando "Poesia per Roma", una poesia in musica composta in romanesco in cui racconta la commovente bellezza della Capitale.

Due gli ospiti di eccezione, Venditti e Fabrizio Moro.

Ultimo ha già annunciato il suo primo tour negli stadi che lo vedrà protagonista, più giovane artista italiano di sempre, nell'estate 2020.