Mattarella alle azzurre mondiali: grazie di aver unito il Paese

Roma, 4 lug. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale la Nazionale italiana di calcio femminile che ha partecipato alla fase finale dei mondiali 2019 in Francia. Presenti all'incontro il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini e la capitana della Nazionale femminile, Sara Gama. Mattarella ha espresso il suo benvenuto alla capitana e l'intento di fare i complimenti alle ragazze e di ringraziarle per aver unito il paese.

"Le esprimo la nostra gratitudine per averci accolto qui al Quirinale, che non è solo la residenza del Presidente della Repubblica ma grazie a lei è diventata un po' la casa degli italiani" ha detto una commossa Milena Bertolini.

"Stiamo vivendo il nostro sogno e gli italiani sognano con noi" ha detto Sara Gama. "Ora loro ci hanno capito e hanno capito che abbiamo fatto un percorso straordinario grazie alla nostra forza di volontà. Ma hanno capito che per fare sforzi ancora più grandi e portare l'Italia in cima al mondo, sarà necessaria la volontà ma anche i mezzi che fino ad oggi sono mancati".

"Volevo ringraziarvi perché vi ha seguito l'intero paese" ha detto Mattarella. "E' stato un momento di aggregazione per l'Italia, che ne ha bisogno. Contribuire a unire il paese anche nel segno di un evento sportivo del resto importante è un bel contributo e di questo vi ringrazio molto".

"Voi il Mondiale lo avete vinto, qui in Italia. Avete conquistato la pubblica opinione. Avete acceso i riflettori in maniera irrevocabile sul calcio femminile" ha continuato il presidente. "Non tocca a me decidere il modo in cui si esprime il calcio anche se non posso fare a meno di notare che è del tutto irrazionale e inaccettabile una diversa condizione fra calcio maschile e calcio femminile".