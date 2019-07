Roma, a Cinecittà World le finali di "Stelle di fuoco"

Roma, 4 lug. (askanews) - Dal 5 al 7 luglio a Cinecittà World le finali di Stelle di fuoco, il campionato italiano di fuochi d'artificio. In scaletta ogni sera tre spettacoli consecutivi: eventi piromusicali di introduzione alla gara, coreografie pirotecniche ravvicinate e massive con esperti fuochini (piroemozionali) e le esibizioni dei più grandi fabbricanti italiani con artifizi di grande potenza e calibro gigante (pirogiga).

Su una superficie di lancio di 30mila mq, 3 tonnellate di materiale per 115mila colpi sparati nei cieli di Roma, e 39 fuochisti professionisti impegnati nelle esibizioni pirotecniche con coreografie di luci strabilianti alte fino a 400 metri.

Sono stati dodici i concorrenti in gara nei due weekend, sei della sezione "fabbricanti" in lizza per il titolo di campione italiano, sei i fuochini, per la sezione di gara dedicata ai punti vendita. A decretare la vittoria 2019 saranno due giurie, una tecnica e una popolare.