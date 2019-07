Spider-Man illumina Venezia, l'evento immersivo per il nuovo film

Roma, 4 lug. (askanews) - Spider-Man ha illuminato piazza San Marco a Venezia con un evento immersivo che ha incantato centinaia di spettatori.

Un mix di vari elementi ha fatto rivivere una spettacolare esperienza con i personaggi del film sui monumenti più iconici della città. Un omaggio a Venezia, protagonista di numerose scene del nuovo "Spider-Man: Far From Home", nelle sale italiane dal 10 luglio (distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia).

Nel prossimo film, dopo gli eventi di "Avengers: Endgame", Spider-Man deve rafforzarsi per affrontare nuove minacce in un mondo che non è più quello di prima. Decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici ma il proposito di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane viene meno quando decide di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di strane creature.

Il film è diretto da Jon Watts, già regista del primo capitolo, e ha nel cast Tom Holland, che torna ad interpretare Spider-Man e Jake Gyllenhaal, al suo esordio in un cinecomic nel ruolo di Mysterio, oltre a Samuel L. Jackson, Jon Favreau, e Marisa Tomei.