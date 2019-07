Commissione europea: stop a procedura di infrazione contro Italia

Milano, 3 lug. (askanews) - L'Europa non avvierà nessuna procedura di infrazione contro l'Italia. Lo ha deciso il collegio dei commissari europei riuniti a Bruxelles, spiegando che le misure correttive, appena adottate dal governo, rispettano gli impegni presi sui conti pubblici nel 2019. Non solo. L'Europa pensa anche "sarebbe controproducente chiedere al Paese di fare di più" data la debolezza dell'economia.

"La commissione ha stabilito che la procedura per deficit eccessivo non è più giustificata a questo stadio", ha detto il commissario per gli affari economici Moscovici, precisando che La Commissione europea continuerà a " monitorare molto da vicino i conti italiani nella seconda metà dell'anno. Dovremo valutare anche con molta attenzione i piani di bilancio per il 2020 che dovranno arrivarci entro il 15 ottobre".