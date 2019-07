Ivanka Trump al G20 ignorata dai grandi, il video è virale

Roma, 2 lug. (askanews) - C'è un video che mette in imbarazzo Ivanka Trump ed è diventato virale. L'ha condiviso l'Eliseo su Instagram, con un po' di cattiveria, ed è stato rilanciato da un giornalista della Bbc scatenando ilarità e molto traffico sulla rete.

Si vede la figlia di Donald Trump al G20 di Osaka che cerca di darsi un tono gesticolando e inserendosi nei discorsi tra i grandi. La reazione dei presenti è l'indifferenza: la presidente del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, la ignora e guarda altrove, così come Emmanuel Macron, Theresa May, il premier canadese, Justin Trudeau.

La "First daughter", come lei stessa ama definirsi, in Giappone ha preso posto alla tavola dei 20 grandi, poi è comparsa nelle foto dalla zona demilitarizzata tra le due Coree al fianco di Trump e Kim Jong-un, partecipando anche a un incontro a porte chiuse insieme al marito, Jared Kushner.

Ora però quel video che fa sorridere ha fatto anche indignare: la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha twittato: "Per qualcuno potrebbe essere uno shock, ma essere la figlia di qualcuno nei fatti non è una qualifica per fare carriera. Danneggia la nostra diplomazia, aggiungendo che il presidente Usa avrebbe dovuto portarsi al G20 un "diplomatico qualificato".