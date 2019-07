Mattarella in Austria, visita all'ambasciata italiana a Vienna

Vienna, 2 lug. (askanews) - Il 2 luglio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in visita ufficiale in Austria, ha inaugurato, alla Hofburg, il Centro viennese per il Lessico Etimologico Italiano (Lei), dedicato alla documentazione, alla storia e allo sviluppo del vocabolario italiano e dialettale.

Poi il Capo dello Stato ha incontrato il personale dell'Ambasciata, della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali e la collettività italiana presente a Vienna.

Mattarella e il presidente federale della Repubblica d'Austria, Alexander Van der Bellen si sono traferiti, quindi, a Salisburgo per incontrare il Sindaco, Harald Preuner, e il Governatore del Land di Salisburgo, Wilfried Haslauer; in programma anche la visita al centro storico e al Duomo.