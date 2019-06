Ue, Conte: Italia eviterà la procedura perchè ha conti in ordine

Osaka, 29 giu. (askanews) - L'Italia dovrebbe evitare la procedura europea per debito eccessivo "non perchè c'è qualche magia ma perchè i nostri conti sono in ordine. I flusso cassa, le entrate è superiore alla previsione e alle attese e riusciremo a contenere l'andamento al 2,1%". Lo ha detto in conferenza stampa da Osaka il premier Giuseppe Conte.

"Ci sono tutte le condizioni perchè non sia mossa una procedura. Non chiediamo sconti o favori o concessioni ma semplicemnete l'applicazione delle regole che poi ci aspettiamo con la nuova legislatura che si insedierà possano essere in parte ripensate e discusse e su cui abbiamo varie proposte da avanzare. La nuova legislatura vogliamo sua spesa bene nell'interesse di tutti i cittadini", ha aggiunto Conte.