Vietnam, "Plastic Planet": opere d'arte dai rifiuti di plastica

Milano, 28 giu. (askanews) -

afp 10.16

Hanoi, 28 giu. (askanews) - Rifiuti di plastica trasformati in opere d'arte. Ad Hanoi, in Vietnam, una mostra mette al centro questa metamorfosi per richiamare l'attenzione sull'ambiente in uno dei paesi più inquinanti dell'Asia. Ecco perché il problema è molto sentito, anche dagli artisti locali protaginisti della mostra "Pianeta di plastica".

Tra le opere più suggestive c'è sicuramente il Tornado: "Sono rimasto molto impressionato da questa opera - ha detto uno studente - il messaggio è molto chiaro e mi ha molto toccato: un tornado di plastica che spazza via il nostro ambiente di vita".

Le opere in mostra - come ad esemio "Il Polipo" e "la risaia", sono state realizzate con chili e chili di cannucce, bottigliette d'acqua e altri rifiuti di plastica. "Riesco a vedere la potenziale bellezza in cose che normalmente la gente vede come semplice spazzatura. E quindi butta via. Io mio desiderio è cambiare il valore a questo materiale", ha spiegato la curatrice della mostra Pham Thu Thuy.

Secondo i dati del ministero dell'ambiente vietnamita ognui giorno sono raccolote 80 tonnellate di plastica tra Hanoi e Ho Chi Minh City.