'Spider-Man: Far from Home', l'anteprima a Los Angeles

Roma, 27 giu. (askanews) - Le star del cast "Spider-Man: Far from Home" al completo sul tappeto rosso a Los Angeles per l'anteprima del film firmato da Jon Watts, nelle sale italiane dal 10 luglio.

Il lungometraggio è il seguito di "Spider-Man: Homecoming" (2017), 23esimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU), e segue di poco gli eventi di "Avengers: Endgame".

Peter Parker è in gita in Europa, ma viene reclutato da Nick Fury per collaborare con Mysterio e insieme combattere gli Elementali, provenienti da un'altra dimensione.

Secondo il direttore di Sony Studios, Tom Rothman, nel film c'è la "vera conclusione di Endgame":

"Questo Spider-Man è in realtà la vera conclusione di Endgame. Il pubblico capirà quando vedrà questo film".